Zadyma w Pucku a sztab Kidawy. Sebastian Kaleta: To niewyobrażalne! Czekam na odpowiedź Budki

„To jest po prostu niewyobrażalne” - powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta odnosząc się do wczorajszych prób zagłuszenia przemowy prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku oraz faktu, że po wszystkim spotkała się z nimi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

„Gorszące sceny” to jedno – mówi Kaleta w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 i dodaje, że zdecydowanie większe oburzenie budzi fakt, że potem politycy opozycji:

„[…] przede wszystkim Małgorzata Kidawa-Błońska dziękowała tym ludziom za to zdarzenie”.

„Ponieważ opozycja i zaprzyjaźnione media prezentowały to, jakoby mieszkańcy Pucka mieli dokonać tego zakłócenia. Internet na szczęście szybko potrafi dojść do prawdy. I ja twarze poznaję chociażby z +rozbijania+ spotkań, czy to Patryka Jakiego w Warszawie, czy różnego rodzaju zadym w całej Polsce”.