Zaczęło się. PO chce odwołania Elżbiety Witek, Budka zawiadomi prokuraturę

Piotr Nowak 22.11.19 11:48

PO to partia, która ponoć powstała, aby być alternatywą dla komunistów. Początkowo szło dobrze, bo komuniści zostali wyparci poza parlament. Ale po krótkim czasie PO

skoncentrowała się wyłącznie na walce przeciwko innej partii politycznej – przeciwko PIS. Partia bez programu i bez pomysłu. Partia członków przygłupów plujących wulgarnym językiem, z jej przewodniczącym Schetyną, który pretenduje do miana politycznego debila. Ci nienormalni politycy PO uważają, że w ten sposób pozyskają elektorat wyborczy i przejmą władzę. Dlaczego mówimy, że to polityczni debile ? Bo nawet dzieci w przedszkolach nie pozwoliłyby sobie na takie myślenie. Jest to ewenement światowy, ponieważ nigdzie na świecie ludzkość nie zna takiego przypadku. Oni nawet nie zauważyli, że przez własną głupotę wprowadzili Zlew do parlamentu na własną zgubę ! Teraz w każdych następnych wyborach Zlew będzie rósł a PO będzie topnieć – do czasu aż utonie. A więc taka jest przyszłość PO-je-bó-w, a po prawdzie ich koniec !!!.