Zaczęło się. Kidawa i Bodnar grzmią: Idziemy w kierunku polexitu!!! Jest też kolejna wpadka

Nina 4.2.20 19:33

Teraz my prawdziwi patrioci Polscy poprosimy o ustawę w Sejmie by przewrócić banicję i takich zdrajców jak Bodnar i Kidawa raz na zawsze wywalić z Polski nich jadą do Niemiec tam nie będą się bać polexitu i będą mogli się ubogacac z islamistami, których tu do Polski chciała Kidawa sprowadzać, bo tak ich partii Tyfuska nakazywała Merkel..