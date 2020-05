Za czym tęsknią Polacy podczas epidemii? Sondaż

AuNasCisza 12.5.20 11:48

"Po kilkaset osób zgromadziły protesty w kilku miastach w USA przeciwko rygorom związanym z pandemią koronawirusa.

Protestujący domagali się przede wszystkim zniesienia zakazów dotyczących wychodzenia z domów.

Wiece żądających powrotu do normalności odbyły się m.in. w Annapolis w stanie Maryland, w Austin w Teksasie, w Concord w New Hampshire.

W tym ostatnim stanie uczestnicy protestów domagali się zniesienia zakazu wychodzenia z domów dla 1,3 mln mieszkańców, argumentując, że liczba zakażeń i zgonów w tym stanie nie uzasadnia tak drakońskich rygorów, godzących w konstytucyjne prawa obywateli.

W New Hampshire jak dotąd jest 1287 zarażonych, zmarło 37 osób.

Demonstrujący maja poparcie prezydenta Donalda Trumpa, który opowiada się za jak najszybszym powrotem do normalności, przede wszystkim ze względu na straty, jakie ponosi amerykańska gospodarka.

Największy jak dotąd protest miał miejsce w środę w stolicy Michigan, Landsing, gdzie ok. 3 tys. osób demonstrowało przeciwko nakazowi pozostania w domach, wydanemu przez gubernator stanu Gretchen Whitmer."



