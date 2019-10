Z listy Lewicy startuje członek Komunistycznej Partii Polski

stan 11.10.19 13:07

Czy ten człowiek nie zna historii Polski, nie wie co ludzie przeżywali w czasach rządów bolszewickich, głoszących właśnie takie hasła, a mordujących nie tylko inteligencję, ale i zwykłych obywateli? Komuna niosła głód, wszy, tyfus, rozwiązłość (mają naśladowców - LGBT), morderstwo



To był najbardziej zbrodniczy system w dziejach ludzkości!

Jak to jest, że do tej pory nie został potępiony?