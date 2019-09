Z internetu: O wyższości ,,noszenia burek'' nad wszechobecną ,,golizną''

I aż nie mogę się powstrzymać, by nie zacytować jej polemiki z przeciwnikami burek, którzy przekonują, że są one symbolem „uprzedmiotowienia kobiet”. „... argument bardzo dziś popularny głosi, że burka jest znakiem męskiej dominacji, który symbolizuje uprzedmiotowienie kobiet - zachęca ludzi, by myśleli o kobiecie i traktowali ją jedynie jako przedmiot (...) rzucającą się w oczy słabością tego argumentu jest to, że nowoczesne społeczeństwa są przepełnione symbolami męskiej supremacji, która traktuje kobiety jak przedmioty. Seksmagazyny, pornografia, nagie zdjęcia, obcisłe dżinsy, prześwitujące albo odkrywające w znacznym stopniu ciała ubrania - można stwierdzić, że wszystkie te produkty traktują kobiety jak przedmioty, podobnie jak wiele aspektów kultury medialnej. Kobiety zachęca się, by poddały się urynkowieniu, a tym samym uprzedmiotowieniu przez mężczyzn (...) Możemy uważać, że jest to bardzo złe, możemy uważać, że jest to dobre albo możemy powstrzymać się od ogólnej oceny w poczuciu, że biorąc pod uwagę kontekst, potrafimy ocenić tylko konkretne przypadki. Można bronić wszystkich tych reakcji na zjawisko uprzedmiotowienia. Tym czego nie można robić, jest sprzeciwianie się uprzedmiotowieniu tylko wtedy, kiedy (jak zakładamy) pojawia się ono w kulturze kogoś innego.