,,Wzywamy do podjęcia dialogu’’. Biskupi zabrali głos

Do podjęcia społecznego dialogu i wyrażania swoich poglądów bez używania przemocy, wzywają w specjalnym apelu polscy biskupi. Wyrażają przy tym niepokój związany z eskalacją konfliktu i niszczeniem kościołów.

Dziś polscy biskupi spotkali się na zebraniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w związku z obecną sytuacją w kraju. Po czwartkowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w całej Polsce odbywają się agresywne manifestacje, niszczone są kościoły i miejsca pamięci, dochodzi do pobić.

W wypracowanym dziś apelu biskupi wyrażają niepokój w związku z tą eskalacją przemocy:

- „Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka” – piszą.

Wzywają polityków i uczestników debaty społecznej do przeanalizowania przyczyn zaistniałej sytuacji oraz szukania dróg wyjścia, bez instrumentalnego traktowania spraw wiary i Kościoła.

W apelu przytoczono też słowa, jakie papież Franciszek wypowiedział dziś na audiencji generalnej, wzywając Polaków do „szacunku dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych”.

Biskupi podkreślają, że konieczne jest wsparcie dla matek i rodzin przyjmujących chore dzieci. Apelują do parafii, ruchów i organizacji kościelnych o podejmowania konkretnych inicjatyw mających taką pomoc zapewniać:

- „Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy” – piszą biskupi.

Kierują też prośbę do wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę w intencji pokoju społecznego, ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu oraz ustanie rozwijającej się pandemii.

Załączono też specjalnie ułożoną „Modlitwę o pokój”, prosząc o odmawianie jej w Kościołach, wspólnotach, rodzinach oraz indywidualnie.

Publikujemy tekst modlitwy:

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.

kak/episkopat.pl