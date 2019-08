,,Wzywamy biskupów i władze do stanowczego przeciwstawienia się antychrześcijańskiej rewolucji!''

Do was kato-taliby naprawdę nie dociera, że większość ludzi którzy przeciwstawiają się waszym chorym urojeniom, to nie geje ani lesbijki - oni są mniejszością którą próbujecie zaszczuć.



A ogrom ludzi dla których wasze faszystowskie praktyki są nie do przyjęcia, to heteroseksualiści.



Tylko że wy myślicie, tak jak wam jakiś zyyeb w kiecce kazał. Albo tak jak ubzdurał sobie chory na władzę, zakompleksiony niedorozwinięty morderca swojego brata - co skutkuje takimi zachowaniami.



To nie przejdzie. Możecie nazwać lesbami i zbokami, nawet pół Polski.

To po prostu nie przejdzie. Bo nie chodzi o jakąś ubzduraną "ideologię LGBT". Chodzi o to że nie macie empatii i nie ma zgody na szczucie kogokolwiek.



Zyebani jesteście i mózgi wam wyprali. :)



Łącząc wyrazy szacunku, serdecznie pozdrawiam :)

