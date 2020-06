Wzrost poparcia i zdecydowana wygrana PiS. Lewica sporo traci

harry 16.6.20 10:39



Jesteście żałosne lewacko-tęczowe śmieci moralne, bardzo żałosne w tych swoich wulgarnych przechwałkach o tym jak to unicestwicie w Polsce nasze normalne rodziny, tradycje, Polskę jako naszą Ojczyznę, by zaprowadzić wasz neo-komunistyczny lewacko-tęczowy totalitaryzm.



Dopiero teraz, tu w Polsce, tacy jak wy przekonają się na czym polega siła przywiązania Polaka do normalnej rodziny, wiary i tradycji.



Polska to nie ogłupiały Zachód. Polacy to nie tęczowa plastelinka. Polacy potrafili przetrwać zabory, syberyjskie zsyłki, niemiecki hitleryzm i 50 lat sowieckiego bolszewizmu. Żaden naród nie ma takich doświadczeń cywilizacyjnych. Potrafimy stanąć w obronie Polski, swojej rodziny, swoich kobiet i dzieci. Ich na pewno nie pozwolimy tknąć palcem wulgarnej, agresywnej mniejszości, która za nic ma demokratyczne werdykty wyborcze.



Zdominowaliście i ogłupiliście swoim ordynarnym wrzaskiem Zachód, tu, w Polsce powiemy wam "STOP!". Spróbujcie tylko się temu przeciwstawić. Polacy pragną żyć w wolności, nie pod jakąkolwiek dyktaturą. Kolejna tu, w Polsce, nie przejdzie.