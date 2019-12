Wzrost akcyzy na alkohol i papierosy. Senat: Projekt wraca do Sejmu

W środowym głosowaniu senatorowie odrzucili ustawę podnoszącą akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. Oznacza to, że projekt powróci do Sejmu.

Wniosek o odrzucenie ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe złożyli we wtorek senatorowie Koalicji Obywatelskiej.

Odrzucona przez Senat ustawa zakładała wzrost podatku na alkohol i wyroby tytoniowe o 10 proc. Roczne wpływy do budżetu miały wynieść prawie 1,7 mld zł. – Oczekiwany skutek budżetowy (łącznie 1 698,7 mln zł) obejmuje w 2020 r. ok. 552,9 mln zł w przypadku napojów alkoholowych, z wyłączeniem cydru i perry, oraz ok. 1145,9 mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich – napisano w ocenie skutków regulacji.