,,Wyzwolenie'' Warszawy. Internauci ostro o wpisie rosyjskiej ambasady

Rosyjska ambasada w Polsce przypomniała dziś na Twitterze o wydarzeniach sprzed 76 lat, kiedy to komuniści „wyzwalali” Warszawę. Na wpis ostro zareagowali internauci przypominając, jak naprawdę to wyglądało.

Na twitterze rosyjskiej ambasady można dziś przeczytać:

„17 stycznia 1945 r. oddziały Armii Czerwonej i I Armii Wojska Polskiego wyzwoliły Warszawę spod okupacji hitlerowskiej”.

W odpowiedzi na słowa Rosjan, Tomasz Jaskóła napisał:

„Wy to jednak jesteście wytrwali w kłamstwie. 76 lat minęło i 76 razy, rok w rok, kłamiecie”.

Dodał, że z Prawą Rosjanie mają tyle wspólnego co rosyjska gazeta „Prawda”. Przypomniał:

„W latach 1939-41 byliście sojusznikami Hitlera. To jest prawda, wytrwali fałszerze”.

W sieci pojawiło się również wiele innych komentarzy odpowiadających na rosyjską wersję historii:

To była zmiana okupanta i nic więcej.

