Wystarczył jeden dzień: Pierwszy zgrzyt na linii Bury-Hołownia. ,,Szybko poszło!''

„Nie chciałbym, żeby 500 Plus zniechęcało do pracy. Moim zdaniem powinno ono zachęcać do pracy” – mówił w rozmowie na antenie TVN24 senator Jacek Bury, który przeszedł do Polski 2050 Szymona Hołowni. Jak się okazuje, po niespełna dobie mamy już pierwszy zgrzyt.

Dopytywany w rozmowie, czy odebrałby w takim razie świadczenie osobom niepracującym, Bury odparł że nie, jednak zmodyfikowałby program. Zaproponował wprowadzenie 500 Plus jako kwoty wolnej od podatku.

Na słowa senatora odpowiedzieć musiał Szymon Hołownia, który we wpisie na Twitterze stwierdził, że była to jedynie osobista opinia senatora i w żaden sposób nie jest elementem programu jego ruchu.

„Dodatkowo w mojej osobistej opinii nie ma w tej chwili potrzeby zmiany formuły programu 500+”

- stwierdził polityk.

Spięcie skomentował europoseł Dominik Tarczyński:

„Szybko poszło. 23 godziny.

Jutro zapewne Hołownia powie, że w zasadzie to nie zna Pana Burego”.

