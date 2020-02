Wysoka inflacja. Skąd takie przyspieszenie?

man.of.Stagira 14.2.20 14:34





Praktycznie n i k t nie wydaje pieniędzy prywatnie według koszyka z którego liczona jest inflacja dla celów statystycznych. To znaczy, że indywidualnie może być niższa lub wyższa.



Tym co naprawdę się l i c z y jest TREND średniookresowy. Tymczasem, w średnim okresie inflacja jest pod kontrolą poniżej celu inflacyjnego NBP.





CHODZI o to, żeby świadczenia i wynagrodzenia rosły SZYBCIEJ od inflacji.



.

I N F L A C J A - zawsze była, jest i będzie.





tyle



PS

dodatkowa emerytura to jest ile procent wzrostu? hę? 1/12 przeciętnie ergo około 8%. per capita emeryta



