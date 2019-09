Wyrok TSUE ws. gazociągu OPAL. Początek końca Nord Stream 2?

Skargę na decyzję KE wniosła spółka córka polskiego PGNiG działająca na terenie Niemiec, została ona wsparta przez polski rząd, co więcej do tej skargi dołączyły rządy dwóch krajów bałtyckich: Litwa i Łotwa.

Co warte szczególnego podkreślenia, TSUE uzasadnił uwzględnienie polskiej skargi i w konsekwencji unieważnienie decyzji KE tym, że została ona wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej zawartej w art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Przypomnijmy tylko, że 28 października 2016 roku, KE podjęła decyzję na podstawie, której rosyjski Gazprom będzie mógł wykorzystywać aż w 80% (do tej pory miał zgodę na wykorzystywanie 50%) przepustowość gazociągu OPAL, biegnącego na terytorium Niemiec wzdłuż polskiej zachodniej granicy.

Jak twierdzili Rosjanie obowiązujące do tej pory ograniczenia w wykorzystaniu gazociągu OPAL, nie pozwalały im na pełne wykorzystanie obydwu nitek gazociągu Nord Stream 1 o przepustowości 55 mld m3 (średnio według danych KE jest on wykorzystywany w 50%).

KE uzasadniając wtedy tę kontrowersyjną decyzję podała, że poprawi ona konkurencyjność na europejskim rynku gazu, choć gołym okiem widać, że jednocześnie powoduje ona powiększenie zależności od dostaw do Europy rosyjskiego gazu.

Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich dr Szymon Kardaś zwrócił uwagę, że to rozstrzygniecie TSUE, a szczególnie jego uzasadnienie otwiera nowe możliwości zablokowania budowy Nord Stream 2.

Przypomnijmy tylko, że duńskie instytucje od jakiegoś czasu rozpatrują wnioski Gazpromu o przebiegu Nord Stream 2 na duńskich wodach terytorialnych i do tej pory nie wydały żadnej decyzji.

Ewentualne pytania strony duńskiej (któregoś z duńskich sądów) do TSUE niewątpliwie wydłużyłby proces podejmowania decyzji o przebiegu gazociągu Nord Stream 2 na duńskich wodach terytorialnych, a w przypadku odpowiedzi TSUE, że budowa takiego gazociągu jest niezgodna z traktatową zasadą solidarności energetycznej, wręcz by go zablokowało.