Wyrok dla Śpiewaka. ,,Tak się zaczyna faszyzm''

„Tak się zaczyna faszyzm. Gdy uważamy, że sąd ma prawo interpretować i uznawać za winnego za jedno słówko, do którego dałem link. Za coś takiego można kogoś skazać karnie i to jest przestępstwo?” - mówił miejski aktywista Jan Śpiewak odnosząc się do wyroku za zniesławienie, który zapadł w ubiegłym tygodniu.