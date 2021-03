Wyrok dla Piniora. ,,Może dziękować Panu Bogu, że tak delikatnie został osądzony''

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, Sąd Okręgowy we Wrocławiu podtrzymał wyrok skazujący wobec Józefa Piniora. Były senator i działacz opozycji za przyjęcie łapówki został skazany na 1,5 roku więzienia. On sam wciąż utrzymuje, że jest niewinny. Sprawę skomentował senator Jan Rulewski.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 stwierdził:

„Sąd nie uległ naciskom środowiskowym, nie uległ też prokuraturze. Jest to jednak strata i ból dla Solidarności. Józef Pinior to wspaniała postać umoczona w korupcji politycznej”.

Dalej dodał:

„To niestety była łapówka przyjęta przez człowieka uposażonego, senatora ze wsparciem społecznym. Można jedynie zarzucić sądowi, że był bardzo spolegliwy”.

Obecny w studio Andrzej Rozpłochowski stwierdził z kolei:

„Pionior może dziękować Panu Bogu, że tak delikatnie został osądzony. W USA poszedłby do więzienia na resztę swoich dni. Już po wyroku ten człowiek pokazuje, że nie ma w sobie skruchy i żalu za grzechu. To dodatkowo go pogrąża”.

