Wyraźny wzrost płac - owoc rządów PiS

J.P 21.8.19 8:33

Fronda poprawia nastrój od rana :)

Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że nie tyram w fabryce, moge na boku jeszcze kręcić. Nie jest źle.

Ale moi znajomi magistrowie, pracownicy naukowi i pracownicy korporacji twierdzą, że bez socjalu (ci którzy mają dzieci) cienko by było.

Płace im wzrosły, a jakże, rzekłbym prawie proporcjonalnie do inflacji.

Czemu nie wzrosły na tyle by nie zebrać o 500+ ?

No i czemu złotówka taka slaba?