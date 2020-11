"Wypier***ać!" - Lempart skandalicznie wyrzuca dziennikarkę TVP z konferencji

W skandaliczny sposób liderka „Strajku Kobiet” wyrzuciła z konfederacji prasowej dziennikarkę TVP. "Wyp….ć!" - powiedziała do przedstawicielki mediów.

Do tego skandalicznego wydarzenia doszło podczas wczorajszej konferencji prasowej „Strajku Kobiet”.

Lempart powiedziała:

- Wyp….ć! Ja już powiedziałam na poprzedniej konferencji, że macie sp….ć, nie rozumiem, dlaczego tu ciągle przychodzicie

Na pytanie PAP, dlaczego tak postąpiła, odpowiedziała, że zaprasza na konferencje dziennikarzy a nie „funkcjonariuszy PiS-u”.

Dodała też:

- Natomiast teraz nie ma dla nas żadnej różnicy, czy to jest policja PiSowska, czy to jest prokuratora PiSowska, czy to jest PiSowska ABW, czy to jest PiSowska telewizja. Bo tam nie ma żadnych dziennikarzy i zawsze będą słyszeli od nas, że mają wyp....ć

