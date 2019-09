Wyleciał z ratusza w związku z reprywatyzacją, odnalazł się w MPWiK. Radni PO na ciepłych posadkach w spółkach miejskich

"To na jego barkach spoczywa obowiązek by wszelka infrastruktura, która znajduje się pod pieczą MPWiK była zachowana w należytym stanie. Już dzisiaj wiemy, że co najmniej jedna kontrola, jeden przegląd nie był wykonany w terminie. Oczywiście Rafał Trzaskowski twierdzi, że to nie ma wpływu na awarię, ale to dopiero zobaczymy. Myślę, że są odpowiednie służby, które wyjaśnią wszelkie przyczyny i okoliczności tego, jak ta infrastruktura była badana"-powiedział Kaleta. Jak dodał polityk PiS, jest to dopiero wierzchołek góry lodowej.