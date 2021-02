Wylądował! Perseverance już na powierzchni Marsa

Lądowanie łazika Perseverance zakończyło się sukcesem. To część misji NASA Mars 2020.

Samo lądowanie łazika było niezwykle trudnym zadaniem – przekonywali specjaliści. Został on dostarczony na czerwoną planetę lądującą, która wypuściła go na wysokości 21,3 metra w dół i łagodnie osadziła na gruncie, sama zaś odleciała.

Łazik będzie miał za zadanie m.in. prowadzić identyfikację danych środowisk zdolnych do podtrzymywania życia mikrobiologicznego, a także poszukiwać biosygnatur, które mogą oznaczać potencjalne dawne życie mikrobiologiczne. Misja ma też na celu sprawdzenie planety pod kątem przyszłej misji zagłosowej.

Here goes! Lighting the engines on my “jetpack” for final descent. Wheels down in less than a minute.#CountdownToMars pic.twitter.com/AQKPEBGr0o