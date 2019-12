'Wyjedźcie natychmiast!' Plaga pożarów w Australii

Ewander 30.12.19 13:05

CZY CHCECIE CZY NIE, TA ILOŚĆ KATAKLIZMÓW, UPAŁÓW I TAK GWAŁTOWNE ZMIANY POGODY TO EFEKT CIEPLARNIANY, A GŁÓWNYM PRODUCENTEM GAZÓW CIEPLARNIANYCH JEST CZŁOWIEK.



Możecie pisać że bóg wam dał ziemię i uczynił ją waszą poddaną, ale to tak samo jakbyście zaklinali się na Harrego Pottera i tym tłumaczyli brak troski o środowisko i własny los. Przecież już dziś dotyka to Polskę, a za 10-15 lat poczujecie to bardzo mocno na własnej skórze.