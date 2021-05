Wyjazdy do Niemiec już bez testów i kwarantanny

Jak informują media, w najbliższą niedzielę 30 maja ulegają zmianie zasady podróżowania do Niemiec. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polsat News, Polska została właśnie skreślona z listy krajów o wysokim ryzyku zakażenia Covid-19.

Oznacza to, że od najbliższej niedzieli zgodnie z tamtejszymi regulacjami Polacy będą mogli wjeżdżać bez okazania testu na obecność koronawirusa oraz nie będą musieli poddawać się kwarantannie.

Jak zaznacza Duetsche Welle, restrykcje dotyczące testów i kwarantanny dotyczą jednak każdej przyjeżdżającej do RFN osoby, która „w ciągu 10 dni przed przyjazdem przebywała na obszarze ryzyka zakażenia koronawirusem albo obszarze wysokiego ryzyka czy obszarze występowania mutacji koronawirusa”.

Z uwagi na to, że Polska do 29 maja jest tam obszarem ryzyka, to „każdy, kto przed tą datą przebywał w Polsce, jeszcze do 8 czerwca będzie musiał zgłaszać wjazd do Niemiec, ewentualnie udać się na kwarantannę i zrobić test na koronawirusa po wjeździe do Niemiec” - czytamy na portalu money.pl.

