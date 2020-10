Wygrana Świątek okazją do hejtu na prezydenta. Genialna riposta PAD

Pretekstem do ataków i hejtu na prezydenta Andrzeja Dudę buło już, że wiedział, jakie zwierzę zamieściła twitterowiczka. Teraz jeden z intenatutów, który najwidoczniej nie przepada za prezydentem Dudą, napisał na Twitterze, że „Za Adriana Iga wygrywa”, podczas gdy za Kwaśniewskiego Polska weszła do NATO. Odpowiedź prezydenta Dudy bezcenna.

Prezydent Andrzej Duda pogratulował polskiej tenisistce historycznego zwycięstwa w turnieju French Open. Iga Świątek, zaledwie 19-letnie tenisistka, jest pierwszą Polką, która w tym turnieju wygrała.

Prezydent na Twitterze napisał:

- Niesamowity, historyczny sukces @iga_swiatek w #rolandgarros2020. Ten dzień przechodzi do historii Polski, polskiego sportu i polskiego tenisa. Dziękujemy! Gratulujemy z całego serca i bijemy brawo na stojąco Pani Igo!

Jeden z twitterowiczów napisał:

- Za Kwaśniewskiego weszliśmy do NATO i EU, za Adriana Iga wygrywa RG. Każdy ma swoje zasługi...

Na co z kolei prezydent odpowiedział:

- Pamięć dobra ale wybiórcza, jak to u was. Za mojej prezydentury NATO wreszcie przyszło do Polski. Ale tego to pewnie nie chcieliście;-)

