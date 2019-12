Wyciekło szokujące nagranie! ,,Robimy jaja czy nie?'' Posłowie KO nagrani na obradach komisji

„Robimy jaja, czy nie?” - pyta jeden z polityków KO. – Skoro wszystko mamy uchylać i nie procedować nad tym, no to bądźmy konsekwentni – odpowiada mu posłanka.



Na sugestię, że „to już jest takie wiesz, kodziarskie”, odpowiada, "dopóki nie mamy jakiejś innej strategii wspólnej, to trzymajmy się tej, którą mamy. Nie robimy jaj i nie pracujemy nad projektem, bo jesteśmy za odrzuceniem go w całości"– mówi mu kobieta.



– Czyli jesteśmy za wykreśleniem tego tekstu preambuły, ponieważ jest niepotrzebny – mówi poseł KO. Na co posłanka odpowiada: „Nie, żadnej preambuły, bo żadnej ustawy nie chcemy”.