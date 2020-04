Wyciekł pakiet wyborczy. Poczta Polska zawiadamia ABW

Realista 30.4.20 13:34

Najzabawniejsze, że to nawet jeszcze nie jest żaden pakiet wyborczy. Na razie to świstki papieru, które może będą pakietem wyborczym jeśli pisowi uda się to przegłosować za kilka dni w sejmie.



Na razie ktoś udostępnił ulotki wyborcze. Nawet żadnych zarzutów nie będzie można nikomu postawić.



Pis doprowadził do tego, że te wybory prezydenckie są farsą.