Wycie na Czerskiej ws. TK! Obrzydliwy wpis Czuchnowskiego do prof. Pawłowicz

Felek 4.11.19 20:35

Panie Nowak ochłoń pan. To co pan piszesz ma sie nijak do artykulu a nawet mu przeczy. Wrzeszczysz pan na komuchow a obecnie nie ma wiekszego komunisty w polityce niz Piotrowicz. Idelany apartyczyk partyjny ktoremu naszczescie nie udalo sie wejsc do sejmu. To go probouja na sile gdzies upchac. Piszesz pan o nienawisci a kto zioną najwiekszym kwasem i obelgami na lewo i prawo jak nie Pawłowicz ? Juz nie wspominam o tym ze Sad powinien byc niezalezny od partyjnych sługusów bo to ma byc niezalezny osrodek wykonawczy. No ale to moga rozumiec tylko ludzie ktorzy nie tkwią w komunie mentalnie i rozumieja demokracje.