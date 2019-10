Wybory prezydenckie. ,,Tusk namaści Kosiniaka-Kamysza''

Wiesław Kaloryfer 18.10.19 9:51

Kosiniak jest świetnym kandydatem pod kątem odebrania dość sporej grupy wyborców Dudzie. Jest tylko jeden problem. Nie ma ani jednego argumentu, by przyciągnąć do siebie wyborców lewicowych (czy tam liberalnych światopoglądowo). Jeśli w drugiej turze stanie w szranki z PAD, to ci w dużej liczbie pewnie na druga turę wyborów nie pójdą. Summa summarum wyjdą na tym w najlepszym wypadku na "0". A to za mało by wygrać wybory prezydenckie.