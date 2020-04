Wybory odbędą się w formie korespondencyjnej. Projekt PiS przyjęty w Sejmie

zdziwiony co czytał uchwaloną ustawę 7.4.20 0:13

ale te pakiety będą wysyłane listem nierejestrowanym (żadnego podpisu przy odbiorze )i będzie można wrzucić kopertę do zwrotów to wtedy to nie będzie niszczenie, ukrywanie, przerabiane ani kradzież karty do głosowania. ciekawe czy frekwencję będą liczyć od wydanych listonoszom kart do głosowania czy też od tych zwróconych?



co najlepsze w kopercie ma być oddana przez wyborcę karta do głosowania i "oświadczenie o tajności". oświadczenie podpisane i to wyraźnie. myślę, że c w e l e kulawego są nieźle p o p i e r d o l e n i jeśli uważają to za realizację zasady tajności głosowania.