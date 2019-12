Wyborcza wzywa do rebelii przeciw PiS

To w końcu wzywa do protestów czy do rebelii? Zajrzyj do słownika @tag



Księża Adam Pawłowski i Daniel Wachowiak otrzymali dekret zakazujący im aktywności w mediach społecznościowych oraz rozmawiania z dziennikarzami. Powodem ma być to, że duchowni byli współinicjatorami listu protestacyjnego w sprawie pochówku abp. Juliusza Paetza w Katedrze Poznańskiej.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha