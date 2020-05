Wyborcza: ,,Tarcza'' nie działa , ale my też w kolejce po ,,tarczowe''

katolicka kretynizacja polski 20.5.20 12:19

Jaki minister by to przetrwał? Jak można być takim człowiekiem? Jak można być takim człowiekiem, żeby w epidemii, w czasie kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy lekarze, pielęgniarki, wszyscy walczą o to, żebyśmy przetrwali, zarabiać na epidemii, robić interesy na epidemii? Jakim podłym trzeba być człowiekiem? Jak można w takiej chwili wykorzystywać tę sytuację do prywatnych interesów, jakichś kolegów-narciarzy.