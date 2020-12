,,Wyborcza'' na posterunku! Broni decyzji Niemców ws. występu Polaków

„Gazeta Wyborcza” jest po prostu do bólu przewidywalna. Ledwie gruchnęła wieść o niedopuszczeniu polskich skoczków do konkursu w Oberstdorfie, a oni już bronią decyzji Niemców.

Decyzji, która bulwersowała wielu. W końcu gdy z zawodów wykluczono w jednym z poprzednich konkursów Karla Geigera, który otrzymał pozytywny wynik testu, reszta Niemców mogła skakać. „Wyborcza” jednak dopilnowała, aby Polacy dowiedzieli się, że decyzji Niemców krytykować nie wypada.

Radosław Leniarski w tekście pt. „To nie Niemcy nas wykluczyli z Turnieju Czterech Skoczni. To wirus” Napisał między innymi:

„My, kibice, mamy mnóstwo uwag, jeśli chodzi o to, jak zajmują się epidemią Niemcy. Ale to Polskę świat ocenia jako kraj, którego rząd nieudolnie walczy z epidemią. A to oznacza, że zachodni sąsiedzi niekoniecznie powinni słuchać naszych rad”.

Jak się jednak okazuje, ostatecznie żaden z zawodników nie jest zakażony. Tekst „Wyborczej” celnie podsumował Wojciech Wybranowski:

"Wyborcza" została z tym tekstem jak Himilsbach z angielskim https://t.co/g7BEWxRdmZ — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) December 29, 2020

