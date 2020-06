Wtopy Trzaskowskiego. Dziennikarka Onetu: Kandydat KO i jego sztab mają poważny problem...

edi 20.6.20 20:42

SKOPIOWANE ALE TRAFNE O WYBORACH



To tak jakby stwierdzić że dziś wieczór nastapi zachód słońca. Tu chodzi o walkę (jak ktoś trafnie zauważył) pokolenia AK z pokoleniem NKWD/UB. Wystawili 9 takich samych kandydatów różniących się tylko tym, że są nierównego wzrostu, a w rzeczywistości czy Kamysz, czy Hołownia, czy Trzaskowski a nawet Bosak, to wsio rawno. A że czasem mówią co innego? to nie ma nic do rzeczy, zmierzają w tym samym kierunku, oni chcą powrotu tego co było przed 2015 r. A pamiętacie co było, ja pamiętam, moją mama dostawała 8 zł rewaloryzacji emerytury, moja córka, zanim wyjechała do UK musiała pracować w hurtowni budowłanej choć była po prawie i historii (bo niestety nie mamy nikogo z rodziny w palestrze), syn mojego brata słyszał codziennie od swojego szefa, że jak mu nie odpowiadają płace i warunki "to niech w.....la, pod bramą czekają na jego miejsce", matką z trojgiem dzieci miała dylemat - kupić dziecku ubranko z którego wyrasta czy coś na obiad. Nie wspomnę o przedawaniu majątku narodowego, przemysłu, stoczni, cukrowni, cementowni, browarów, sam Lewandowski (dziś europoseł PO), a w latach rządów złodziei z PO-PSL minister przekrętów własnościowych pozbawił ponad 500 tyś ludzi pracę, bo zrujnował ponad 1000 zakładów należących do spółek skarbu państwa. a później zdziwko - dlaczego tak drogo? Drogo, bo niemiec ma monopol i ustala ceny w Polsce, choćby na owoce czy warzywa. Polską armię stanowiło 100 tyś żołnierza z czego prawie połowa to laski i gruabsy w sztabach i kadra dowódcza szkolona na kursach w GRU pod Moskwą. Na jednego oficera/podoficera przypadał 1,9 żołnierza czyli w razie W nie miałby kto w okopach siedzieć, za to sztaby były pełne a na ścianach wisiały tablice matematyczne i chemiczne zakupione przez rząd PO-PSL w liczbie kilkudziesięciu tyś. (wiadomo, faktura wstawiona, więc jesteśmy happy...). Nie sprzedawano nam nowoczesnego uzbrojenia, bo wiadomo było że jak dostaniemy pocisk PP do F16 to on jeszcze tego samego dnia pojedzie pocztą dyplomatyczną do Kaliningradu, w celu skopiowania, bo po to m.in. "doświadczona kadra dowódcza" szkoliła się właśnie na kursach GRU.!!!!!!!!!!!!!