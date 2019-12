'Wszystko zafajdali!' Rzepliński jak Janda?

Toni 18.12.19 22:26

Na starość część szczególnie przepitych ludzi zapomina co robiło przed godziną,za to wracają wspomnienia z lat dziecięcych i Rzepliński przypomniał sobie jak biegał na podwórze do wychodka fajdać, stąd to jego oktreślenie, bo inne słowa zapomniał.