,,Wszystkie nieruchomości nabyłem zgodnie z prawem''. Prezes NIK wydał oświadczenie

PiotrS 30.10.19 12:35

Ten pan Akowiec, to wg. ostatnich informacji Akowcem nie był.

Brał udział w napadzie na Kasę Oszczędności w Myślenicach zaraz po wojnie, ale AK się do niego jakoś nie przyznaje. Nie ma żadnych materiałów potwierdzających jego przynależność do AK tym bardziej do Kedywu. Są tylko jego własne oświadczenia. Materiały UB na jego temat też nie sa obszerne i wskazują na to, że wielkim bojownikiem to on nie był. UB już w 1950r napisało w notatce, że pan Stachowski "nie przejawia wrogiej działalności do obecnego ustroju". Dodatkowo, w Solidarności też jakoś nie został zapamiętany.

Cóż, nie jestem wszystkowiedzący, ale na podstawie informacji dostępnych publicznie, stwierdzam, że pan Banaś natychmiast powinien podać się do dymisji a jego sprawą winny się zając odpowiednie organy.