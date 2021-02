Wszyscy uczniowie wrócą do szkół przed Wielkanocą? Szef MEN: To realny scenariusz

W ocenie ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym uczniowie wszystkich klas wrócą do stacjonarnej nauki jeszcze przed Wielkanocą. Szef MEN podkreśla jednak, że zależy to od ilości zakażeń w Polsce oraz sytuacji za granicą i rozwoju nowych mutacji koronawirusa.

Minister Przemysław Czarnek o plany dot. powrotu uczniów do szkół był dziś pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Podkreślił, że nie zależy to od zaszczepienia nauczycieli, ale od sytuacji epidemicznej w kraju i za granicą. W przypadku nadejścia trzeciej fali konieczny może okazać się powrót do zdalnego nauczania również dla klas I-III.

Prawdopodobny jednak w ocenie ministra jest scenariusz powrotu wszystkich uczniów do szkół jeszcze przed Wielkanocą.

- „Ale to nie zależy od tego, jak jesteśmy przygotowani, ale od opinii ekspertów” – zaznaczył.

kak/Polskie Radio, tvp.info.pl