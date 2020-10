Wszczęto śledztwo w sprawie pobicia księdza podczas protestu w Myśliborzu [Wideo]

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu wszczęła śledztwo w sprawie brutalnego pobicia księdza, które miało miejsce podczas rozruchów mających miejsce podczas protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Do zdarzenie doszło na miejscowej stacji benzynowej w Myśliborzu.

Informuje o tym portal wpolityce.pl, gdzie możemy przeczytać:

- Śledczy ustalili już, że to nie ksiądz spowodował bijatykę, ale napastnik. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń ciała, znieważenia go, zmuszenia do określonego zachowania oraz stosowania przemocy z powodu przynależności wyznaniowej księdza. Z naszych informacji wynika, że zatrzymanie bojówkarza jest tylko kwestią czasu

Mam już nagranie z pobicia księdza w #Myślibórz, ustaliliśmy dane personalne księdza i zaoferujemy pomoc prawną, aby doprowadzić do skazania bandytów. https://t.co/8nAx93pBCn pic.twitter.com/tFU2zHA1iA — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) October 28, 2020

