Wstrzymany transport 330 tys. szczepionek. To efekt działań Pfizera

Pfizer poinformował wczoraj o czasowym zredukowaniu dostaw szczepionek do państw UE. Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przekazał jakie oznacza do zmiany dla polskiego programu szczepień.

- „W przyszłym tygodniu wstrzymany będzie transport 330 tys. dawek do szpitali węzłowych w ramach pierwszego szczepienia grupy 0, natomiast zgodnie z planem 50 tys. dawek trafi do punktów na drugie szczepienia, a 120 tys. dawek na pierwsze szczepienia do DPS-ów” – poinformował dziś szef KPRM.

Jak zaznaczył, podjęte przez rząd działania mają zabezpieczyć dalszy proces szczepień. Michał Dworczyk zapewnił przy tym, że wszystkie osoby, które przyjęły pierwszą dawkę, mogą być całkowicie spokojne w kwestii otrzymania drugiej.

Jedyne obecnie przewidywane opóźnienia dotyczą wyłącznie niewielkich zmian w szczepieniu grupy 0.

- „Nie zmieniamy nic jeżeli chodzi o szczepienia populacyjne. Seniorzy powyżej 70 r.ż. rozpoczną szczepienia po 25 stycznia. Nie zmienia się również harmonogram rejestracji” – dodał polityk.

Dworczyk przekazał, że od północy 15 stycznia zarejestrowało się na konkretny termin szczepienia 280 tys. seniorów powyżej 80 roku życia. Deklarację udziału w szczepieniach złożyło ponad 1,1 mln osób. System rejestracji działa bez zarzutów i jak podkreślił Dworczyk, cieszy się „bardzo dużym zainteresowaniem”.

kak/PAP, wPolityce.pl