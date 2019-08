Wśród rażonych piorunem na Giewoncie jest kapłan

Wierzący poszli pod krzyż, w krzyż uderzył piorun, ludzie zginęli - a wierzący chcą się modlić jeszcze bardziej.



Przypomina mi się pożar paryskiej katedry - jeden krzyż wchodzący w skład budowli przetrwał pożar, inny w tym samym pożarze uległ zniszczeniu. W pierwszym przypadku katolicy wołali że to "cud", w drugim że to "znak".



To że ksiądz przeżył uderzenie pioruna to bardziej "cud" czy bardziej "znak" ? A co z dziećmi, które nie przeżyły burzy w tym samym miejscu i czasie? Cud, znak, narzędzie, przesłanie, żadne z powyższych?

