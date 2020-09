Wspomnienie śp. Kornela Morawieckiego w pierwszą rocznicę śmierci: ''Niesiemy Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie Cię doniesiemy?''

W dniu dzisiejszym przypada pierwsza rocznica śmierci śp. Kornela Morawieckiego, legendarnego założyciela „Solidarności Walczącej” oraz działacza opozycji antykomunistycznej.

W swoim wystąpieniu jako marszałek senior w 2015 roku mówił:

- Tu z tej trybuny padło przed laty dramatyczne pytanie: czyja jest Polska? Ale jest jeszcze bardziej doniosłe pytanie, bardziej ważne: kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie. Żyjemy i umieramy dla innych. Polska ma rosnąć, ma rozwijać się nie tylko dla Polaków. Jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni sąsiadom, światu. Mamy łączyć zachód Europy z jej wschodem

Z kolei w jednym ze swoich najważniejszych wystąpień, gdy podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji 12 listopada 2015 r. powiedział:

- Niesiemy Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie Cię doniesiemy? Czy prawo stanowione przez Sejm obecnej kadencji pomoże Polsce, potrafi poprawić dolę mieszkańców naszego kraju? Czy biednych uda się wyrwać z biedy? Czy da perspektywę ambitnym, pracowitym i zdolnym? Czy przywróci cześć bohaterom „Solidarności?”

W swoim artykule z 1982 roku pt. „Jak walczyć” pisał:

- Naszą podstawową bronią w tej wojnie ma być informacja i propaganda. Chcemy przeciwników przekonywać, a nie zabijać. Ale nasza taktyka powinna być taka, żeby to nasze straty były możliwie najmniejsze – ich największe

O założonej przez siebie „Solidarności Walczącej” mówił:

- Solidarność Walcząca dzięki dużemu przywiązaniu jej członków do przestrzegania zasad konspiracji, takich jak samoobserwacja, kontrobserwacja, gubienie „ogonów”, wykorzystywanie wielu mieszkań do ukrywania liderów [Kornel Morawiecki miejsce ukrycia zmieniał ponad 50 razy] itp., była początkowo lepiej przegotowana do działalności w warunkach stanu wojennego. Szeroko rozpowszechnione w „Solidarności Walczącej” było stosowanie, za pomocą specjalnych skanerów, nasłuchów radiowych częstotliwości milicyjnych i SB. „SW” potrafiła więc przewidywać operacje wymierzone w jej działalność

Dr Waligóra z kolei rolę „Solidarności Walczącej” tłumaczył następująco:

- Naczelnym postulatem programowym +Solidarności Walczącej+ było odzyskanie niepodległości, co wiązało się z obaleniem systemu komunistycznego i odsunięciem PZPR od władzy. Głównym elementem działania „SW” było więc rozszerzanie oporu społecznego, głównie poprzez wolne słowo. W wydawnictwach środowiska organizacji pojawiały się jednak również postulaty walki czynnej. Programowo nie wykluczano, że w przyszłości może dojść do walk zbrojnych. Był to jednak głównie element retoryki „Solidarności Walczącej”, choć należy również powiedzieć, że np. w trójmiejskich strukturach organizacji trwała zorganizowana zbiórka broni. Także tam za sprawą „Solidarności Walczącej” doszło do podłożenia ładunku wybuchowego pod Komitetem Miejskim PZPR w Gdyni 28 lutego 1987 r. Były to jednak przypadki incydentalne

Śp. marszałek senior Kornel Morawiecki mówił o strategii i naciskach na władzę komunistyczną:

- Samą swą obecnością i determinacją wymuszaliśmy taki stopień kompromisu, który potem okazał się dla komunizmu zgubny

Śp. Kornel Morawiecki zmarł w warszawskim szpitalu w dniu 30. września 2019 r. Jego pogrzeb miał charakter państwowy i odbył się z udziałem asysty wojskowej. Został pochowany 5 października na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i spoczął w Alei Zasłużonych.

Już pośmiertnie został 5 grudnia 2019 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

