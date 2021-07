Współzałożyciel Wikipedii: Za kulisami toczy się duża, paskudna i złożona gra lewicy; nie można jej wierzyć!

- Wikipedia ma duży wpływ na świecie, więc za kulisami toczy się duża, paskudna i złożona gra, której celem jest narzucenie konkretnego światopoglądu – powiedział współzałożyciel internetowej encyklopedii Larry Sanger.

Sanger w rozmowie z LockdownTV stwierdził, że obecnie lewicowe posiadają zbyt silny wpływ na Wikipedię. Skutkiem tego – jak stwierdził – jest to, że nie można jet obecnie ufać, ponieważ stała się niewiarygodna.

Dodał też, że internetowa encyklopedia zakazuje cytowania prawicowych mediów.

– Nie można w ogóle cytować „Daily Mail”. Nie można też cytować Fox News w kwestiach społeczno-politycznych. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli pewne kwestie nie pojawią się w mediach głównego nurtu centrolewicowego, to nie pojawią się w Wikipedii – powiedział.

Jako przykład podał wpis o obecnym prezydencie USA Joe Bidenie, o którym nie da się przeczytać opinii Republikanów czy też z konserwatywnego punktu widzenia.

Kolejnym zagrożeniem, na które wskazał Sanger, jest zjawisko przekształcania artykułów w serwisie przez wyspecjalizowane do tego firmy. – Wikipedia ma duży wpływ na świecie, więc za kulisami toczy się duża, paskudna i złożona gra, której celem jest narzucenie konkretnego światopoglądu – powiedział.

mp/portal tvp.info