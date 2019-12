Wspaniały sondaż! Nie ma mocnych na PiS

MirekT 6.12.19 17:55

Maria, do kogo Ty chcesz dotrzeć, do tych obłąkańców z powiatowej Polski, Suwerena z małych miasteczek i zapadłych wsi, gdzie nawet PKS nie dojeżdża?!

Dla nich Senat, Sejm, TK, SN, to kompletna abstrakcja.!!!

Dla nich liczy się:

500+

Zasiłek.

To co uda im się ukraść.

Proboszcz wyznacza im drogę do PANA.!!!!