Wspaniały dzień dla archeologii biblijnej! Odkryto kolejny rękopis z Qumran

Izraelscy archeolodzy ogłosili odkrycie kilkudziesięciu nowych fragmentów rękopisów z Qumran. To spisane po grecku fragmenty z tzw. proroków mniejszych, w tym Zachariasza i Nahuma. Informujący o znalezisku dziennik „Haarec” podkreśla, że to pierwsze znalezisko rękopisów z Qumran od ponad pół wieku.

Pierwsze fragmenty zwojów znad Morza Martwego odnaleziono w latach 1947–1956 w okolicach ruin Qumran. Datuje się je na okres od II wieku przed Chrystusem do I wieku po Chrystusie. Wśród nich są najwcześniejsze znane wersje wielu tekstów biblijnych, apokryfów, komentarzy i innych dzieł duchowych, które należały do zamieszkujących Qumran esseńczyków.

Nowo odkryte zwoje mają być częścią zapisków znalezionych wcześniej w Jaskini Grozy na Pustyni Judzkiej. W latach 50. w jaskini tej odnaleziono szkielety żydowskich uchodźców z czasów powstania przeciwko Rzymowi i temu znalezisku zawdzięcza ona swoją nazwę.

