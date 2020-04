Wrona o symbolach SS i strajku kobiet: To jest margines

Nesse 17.4.20 17:04

Co to znaczy w mniemaniu tego pana "grupa normalnych kobiet"? Czy to grupa fanatyczek religijnych, które marzą o całkowitym zniewoleniu swojej płci? Na szczęście wbrew pozorom jest to grupa jeszcze bardziej zmarginalizowana niż tzw. "margines", czyli w gruncie rzeczy kobiety, które mają świadomość życia w XXI wieku, a nie w średniowieczu, czy w epoce stosów, gdzie rzeczywiście kobieta była jedynie maszyną do rodzenia dzieci i ewentualnie narzędziem Szatana.



Wiecie, że symbol błyskawicy jest symbolem ostrzegawczym, informującym o niebezpieczeństwie? Czy teraz będziecie pluć na każdy znak wysokiego napięcia, bo w sumie też śmiało można go zaliczyć do nazistowskiego symbolu. Przestańcie dorabiać fałszywą ideologię do wszystkiego, co aktualnie jest dla Was niewygodne. Wiem, że fajnie oprócz "eugeniki" dorobić feministkom i UWAGA normalnym kobietom jeszcze kult SS, ale nie. Takie rozumowanie pokrąża intelektualnie zarówno tego Pana, jak i ten portal. Zresztą co ja mówię, Fronda nigdy nie osiągnęła wyżyn w tej kwestii.