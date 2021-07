Wrocław. Szokująca nieodpowiedzialność i patologia! Zaledwie 10-dniowy noworodek pod opieką skrajnie nietrzeźwych. Mieli ponad 2 promile alk. we krwi

Policjanci z Wrocławia interweniowali wobec dwójki pijanych rodziców, którzy podejrzewani są o to, że w takim właśnie stanie, opiekowali się swoim dzieckiem. Niemowlę przyszło na świat zaledwie 10 dni wcześniej. Funkcjonariusze otrzymali informację o awanturze i natychmiast pojechali do jednego z mieszkań na wrocławskim Śródmieściu. Tuż przed ich przybyciem, dziecko trafiło pod opiekę trzeźwych członków rodziny i na szczęście nie doszło do tragedii. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że kobieta ma ponad 2.6, a mężczyzna 2.5 promila alkoholu w organizmie. Oboje zostali już przesłuchani i usłyszeli zarzuty z art. 160 § 2 kodeksu karnego. Jeżeli okaże się, że swoim zachowaniem narazili córeczkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, grozić im może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło przed godziną 14.00, w jednym z mieszkań na wrocławskim Śródmieściu. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że ma mieć tam miejsce awantura i pod opieką nietrzeźwych osób prawdopodobnie znajduje się niemowlę. Na miejsce natychmiast pojechali dzielnicowi z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście, aby potwierdzić zgłoszenie i podjąć interwencję w sprawie.

Przed przyjazdem mundurowych, dziecko trafiło pod opiekę trzeźwych członków rodziny i na szczęście nie doszło do tragedii. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że kobieta ma ponad 2.6, a mężczyzna 2.5 promila alkoholu w organizmie.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Sprawdzają m.in. czy tego typu sytuacje mogły mieć miejsce wcześniej. Kobieta i mężczyzna zostali już przesłuchani przez policjantów, a następnie usłyszeli zarzuty z art. 160 § 2 kodeksu karnego.

Jeśli okaże się, że opiekunowie 10-dniowej dziewczynki, poprzez swoje nieodpowiedzialne zachowanie narazili ją na bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia, grozić im może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.





mp/wroclaw.policja.pl