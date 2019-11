Wróci kwestia migracji? Von der Leyen spotkała się z Merkel

"Naszym celem powinno być to, by stać się wzorem, jak można humanitarnie, ale skutecznie sterować migracjami. Jestem przekonana, że UE jest w stanie to zrobić"-stwierdziła przyszła szefowa KE po spotkaniu z niemiecką kanclerz. Obie opowiedziały się za jak najbliższą współpracą z państwami Bałkanów Zachodnich. W ocenie Angeli Merkel, "to bardzo ważne, aby te kraje nie straciły nadziei na perspektywę członkostwa".