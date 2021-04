Wreszcie koniec lockdownu? Prezydent rozmawiał z przedsiębiorcami o powrocie do normalności

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z przedstawicielami zamkniętych branż, z którymi rozmawiał o powrocie do normalnego funkcjonowania. Wyrażając nadzieję, że dzięki szczepieniom powrót ten nastąpi już wkrótce zaznaczył, że należy działać ostrożnie, aby nie zaprzepaścić miesięcy wyrzeczeń.

O godzinie 13.00 rozpoczęło się dziś w Pałacu Prezydenckim spotkanie z przedstawicielami branż zamkniętych z powodu pandemii koronawirusa. W rozmowie z przedsiębiorcami prezydent podkreślił, że decydując się na zamknięcie gospodarki rząd nie miał wyboru, a każda próba luzowania obostrzeń niosła za sobą wzrost zachorowań. Wskazując jednak na przyspieszenie procesu szczepień w Polsce Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wkrótce powrócimy do normalnego funkcjonowania.

- „Po cichu liczymy, że okres wakacyjny, czyli ten letni, to będzie czas pokonania koronawirusa”

- stwierdził prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że dzisiejsze spotkania ma pomóc w rozeznaniu obecnej sytuacji i poznaniu potrzeb zamkniętych branż, aby ułatwić im powrót do normalnego funkcjonowania.

- „Zaprosiłem dziś Państwa, by porozmawiać z tymi, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji; wysłuchać uwag i potrzeb, aby powrót do normalności był łatwiejszy”

- mówił.

Zaznaczył przy tym, że powrót ten musi przebiegać stopniowo.

- „Dziś wielkim moim dążeniem jest to, by jak najszybciej umożliwić Państwu funkcjonowanie, ale musimy to zrobić w sposób mądry. To musi być proces realizowany powoli”

- podkreślił prezydent.

kak/DoRzeczy.pl