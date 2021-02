Wraca temat ,,Piątki dla zwierząt’’. Suski: Nie będzie zakazu uboju rytualnego

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski zapowiedział, że wkrótce zaprezentowany zostanie nowy kształt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jak przekazał polityk, nie będzie w niej zapisu o ograniczeniu uboju rytualnego, który był w pierwotnej wersji projektu. Rolnicy będą za to zachęcani przez inne działania państwa do odchodzenia od tej formy uśmiercania zwierząt.

Po burzliwych obradach Sejm uchwalił we wrześniu tzw. Piątkę dla zwierząt. Później liczne poprawki do projektu wprowadził Senat, do dziś jednak nie zostały one rozpatrzone przez posłów. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że odejdzie od pierwotnej wersji projektu i zaproponuje zmienioną Piątkę dla zwierząt. Projekt ma zostać przedstawiony już wkrótce.

Goszcząc dziś w Radiu Plus poseł Marek Suski poinformował, że nie będzie w nim zapisu o zakazie uboju rytualnego. Wprowadzony zostanie natomiast system finansowych zachęt dla rolników, aby ci rezygnowali z tej formy uboju.

- „Chodzi o zachęty. Jeżeli to budziło takie kontrowersje, to nie zakazujemy. Jednocześnie zachęcamy, czyli program pozytywny, czyli nie jest to rezygnacja z piątki dla zwierząt, tylko jest to inna forma, dużo łatwiejsza do zaakceptowania, bo nikomu niczego nie zamykamy, nie likwidujemy, a jednocześnie tych, którzy będą chcieli przejść na dobrą stronę, zachęcamy i będą oni promowani i wspierani” – mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Podkreślił, że jest to znacznie lepsze rozwiązanie od pierwotnie proponowanego.

kak/PAP