Wprost: Polityk Solidarnej Polski wyniósł tajne dokumenty

Według informacji „Wprost” to polityk Solidarnej Polski miał ujawnić dokumenty dot. Nowego Ładu. Nie był to jednak zdymisjonowany Janusz Kowalski, ale inny znany polityk, który wyniósł dokumenty do toalety i tam je sfotografował.

Pod koniec lutego z funkcji wiceministra aktywów państwowych odwołano Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski. Media spekulowały, że poza otwartym krytykowaniem premiera, powodem mogło być wyniesienie przez niego dokumentów dot. Nowego Ładu. Informatorzy „Wprost” przekonują jednak, że to inny polityk z ugrupowania Zbigniewa Ziobry odpowiada za ujawnienie dokumentów.

- „Widziałem, jak na spotkaniu koalicjantów znany polityk Solidarnej Polski złapał do ręki kartki, na których był częściowo opisany Nowy ład i poszedł do toalety, żeby zrobić ich zdjęcia. Nie był to Kowalski”

- przekonuje rozmówca tygodnika.

Wcześniej, jak dodaje informator, otoczenie premiera celowo nie przekazywało żadnych szczegółowych informacji koalicjantom, w obawie przed ich nielojalnością.

Nowy Ład to projekt rządu Zjednoczonej Prawicy, który ma zapewnić odbicie polskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa. Projekt ma zmienić jakość życia Polaków w różnych aspektach. Poza planami gospodarczymi przewiduje m.in. reformę służby zdrowia, która zwiększy dostęp do specjalistów.

kak/wprost.pl