Wpadek kandydatki Kidawy-Błońskiej ciąg dalszy...

Katolicka Kretynizacja Polski 4.3.20 20:28

"Słyszę, że rosną ceny. No proszę państwa, rosną. Ale wiele tylko przejściowo "- cytat tworu prezydentopodobnego! I PiSdzielce chcą karać za to że ktoś nazwał go DURNIEM.

On ma za DURNIÓW NARÓD POLSKI. Te grosze co dał emerytom już dawno sobie ściągnął. PAJAC z PAŁACA. Jedzie po wiochach w 15 AUT jak jakiś CESARZ CHIŃSKI i ludziom wstawia BAJER. No i oczywiście TUSK i PUTIN temu winni...