Wotum nieufności wobec ministra Czarnka. Sejmowa komisja jest przeciw

Po trzygodzinnej dyskusji sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała dziś wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku opowiedziało się 15 posłów, przeciw zagłosowało 19 członków komisji. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec tego komisja będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie wniosku.

Przed głosowaniem posłowie przez trzy godziny debatowali nad wnioskiem. Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że prof. Czarnek podejmuje jako szef MEiN działania ograniczające rodzicom konstytucyjne prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem, godzące w prawo do nauki w warunkach niezbędnych do ich rozwoju, opartych na zasadach solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz w prawo nauki do wolności słowa i autonomii szkół wyższych. Zarzucali ministrowi kłamstwo, homofobię i pytali, co to są „cnoty niewieście”.

Sejm ma zająć się wnioskiem o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka jutro wieczorem.

